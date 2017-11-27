Нижегородская администрация планирует снести 231 несанкционированный торговый объект в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует снести 231 несанкционированный торговый объект в 2018 году. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по экономике 27 ноября 2017 года.

На сегодняшнем заседании департамент финансов представил членам комиссии проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год.

По его словам, снести в следующем году планируется 231 объект. Согласно проекту бюджета, в 2018 году на снос самовольно установленных объектов планируется направить 4,9 млн рублей (на 22,5% больше, чем в 2016 году – 4 млн рублей). Средняя стоимость демонтажа одного объекта составляет 20 тысяч рублей.

"4,6 млн рублей планируется направить на оценку рыночной стоимости объектов для нужд города", - рассказал Юрий Мочалкин.

Напомним, основные характеристики бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год выглядят следующим образом: доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.