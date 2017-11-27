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Происшествия

Спасатели вытащили провалившего под лед в Сормовском районе Нижнего Новгорода мужчину

27 ноября 2017 18:44  [92] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Спасатели вытащили провалившегося 27 ноября 2017 года под лед мужчину на озере Светлоярское в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о том, что мужчина провалился под тонкий лед поступило в центр управления в кризисных ситуациях 15:57. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарный расчет и дежурная смена аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода.

Прибывшие к месту вызова пожарные, рискуя жизнью, бросились на помощь провалившемуся мужчине, но добраться до него было невозможно, лед ломался, не выдерживая веса человека. К этому моменту на место происшествия прибыли спасатели, которые используя надувную резиновую лодку и разбивая лед багром и веслами, добрались до пострадавшего, из последних сил державшегося за тоненькую кромку льда. Спасатели бросили мужчине спасательный круг, подтянули его к себе и помогли забраться в лодку.

Пострадавший был доставлен на берег и передан бригаде медицины катастроф.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напомнило, что выход на тонкий лед смертельно опасен.

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