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Общество

Облправительство выделит Нижнему Новгороду 1,3 млрд рублей на обновление подвижного состава метро до 2020 года

29 ноября 2017 13:24  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Облправительство выделит Нижнему Новгороду 1,3 млрд рублей на обновление подвижного состава метро до 2020 года.

Согласно документам на официальном портале правовой информации, врио губернатора Глеб Никитин 27 ноября 2017 года подписал изменения в постановление от февраля текущего года о предоставлении субсидий из областного бюджета на закупку подвижного состава и на капитально- восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года.

Так, на 2017 год по-прежнему остается сумма в 191,9 млн рублей, а в 2018-2020 годах будет выделено еще более 1,1 млн рублей. На 2018 год заложено 410,3 млн рублей, на 2019 и 2020 годы – по 351,5 млн рублей.

Напомним, в ноябре город закупил в лизинг 23 вагона для метрополитена на 1,3 млрд рублей.

Также напомним, что 25 декабря будут подведены итоги конкурса на концессию по капитальному ремонту ангара и 34 вагонов метро. Объем вложений оценивается в 1,2 млрд рублей.

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