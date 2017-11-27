Подрядчик задерживает ремонт подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Подрядчик на две недели задерживает сдачу отремонтированного подземного перехода около Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по работе со СМИ горадминистрации 29 ноября.



Согласно информации от подрядчика (ООО "Престиж"), ремонтные работы "несколько задерживаются по техническим причинам". После их устранения работа на объекте будет завершена в срок до середины декабря 2017 года.

Напомним, что ООО "Престиж" оказалось единственным участником, допущенным до участия в аукционе на право проведения работ на объекте.



Начальная цена контракта составляла 30,74 млн рублей. Источник финансирования: муниципальный дорожный фонд и бюджет Нижнего Новгорода на 2017 год. Срок выполнения работы – до 30 ноября 2017 года.