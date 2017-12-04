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Общество

Движение по новому мосту через реку Сатис в Сарове Нижегородской области откроется 6 декабря

05 декабря 2017 14:34  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по новому мосту через реку Сатис в Сарове Нижегородской области откроется 6 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, с 19:00 6 декабря будет открыто движение по новому мосту через реку Сатис и по реконструированной части Октябрьского проспекта.

В связи с изменением движения транспорта и пешеходов в районе Монастырской площади с 5 декабря будет закрыт пешеходный переход и отключен светофор около магазина "Заречный". Движение через Монастырскую площадь будет открыто до 1 января.

"ДГХ будет вести постоянное наблюдение за дорожным движением, чтобы вносить в систему работы светофоров оперативные изменения. Кроме того, после закрытия сквозного движения через Монастырскую площадь, ДГХ примет решение о необходимости работы светофора на перекрестке пр.Мира и пр.Музрукова", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 2 ноября 2017 открылось тестовое движение по мосту в объезд Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове.

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