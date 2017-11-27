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Общество

Нижегородская администрация надеется на застройщиков в вопросе проектирования школ в новых микрорайонах

28 ноября 2017 16:53  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация надеется на застройщиков в вопросе проектирования школ в построенных ими микрорайонах. Об этом заявил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании комиссии Гордумы по строительству 28 ноября 2017 года.

По его словам, в 2018 году планируется начать разработку проектов школ и пристроев к ним в мкрн "Юг", "Бурнаковский", на ул. Победной и Мончегорской. "Мы периодически ведем переговоры с ООО "Жилстрой-НН" (мкрн "Юг", "Бурнаковский") насчет того, чтобы компания взяла на себя бремя проектирования школ. Месяц назад получили от них отказ, но надеемся, что застройщик все-таки согласится сделать проект за свой счет", - отметил Щеголев.

Напомним, что сегодня администрация Нижнего Новгорода объявила два аукциона на строительство школ – в мкрн "Цветы" и "Гагаринские высоты". Оба конкурса назначены на 18 декабря 2017 года.

Ранее также сообщалось, что министерство образования Нижегородской области планирует ввести в эксплуатацию две новых школы и два пристроя к школам в 2018 году.

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