Нижегородская администрация планирует построить легкоатлетический стадион в Автозаводском районе к 2027 году Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует построить легкоатлетический стадион в Автозаводском районе к 2027 году. Об этом говорится в проекте программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2017-2027 годы, которую планируется принять на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Стадион мэрия рассчитывает построить на ул.Ореховской за 300 млн рублей в период с 2022-ого по 2027 год. В список спортобъектов, планируемых к строительству в это время, также вошли школа гребного спорта в мкрн "Мещерское озеро" (30 млн рублей), спортивный комплекс "Центральный" на ул. Смирнова (300 млн рублей), дворец единоборств Автозаводского района на территории парка 777-летия Нижнего Новгорода (600 млн рублей), центр развития бокса на ул. Прыгунова (300 млн рублей), мини-стадион по ул. Красноэтновская (15 млн рублей) и спортивная площадка в парке "Швейцария" в районе ост. "Сурикова" (15 млн рублей).

Через пять-десять лет нынешняя мэрия также рассчитывает реконструировать "НСДЮСШОР по гребному спорту" (1 млрд рублей), "ДЮСШ №6 по лыжному двоеборью" (7,5 млн рублей) КДЮСШ "Надежда" (23,5 млн рублей), ДЮСШ "Мещера" (120 млн рублей), "СДЮСШОР № 8 по футболу" (350 млн рублей), бассейн "Сормович" (130 млн рублей), а также "КСДЮСШОР № 1" (195 млн рублей), на включении в бюджет-2018 средств на проект восстановления которого настаивают депутаты Думы Нижнего Новгорода.

В 2019 году планируется отремонтировать спортзал на пр.Гагарина (25 млн рублей), в 2021 году – "СДЮСШОР №13 по настольному теннису" (60 млн рублей), ДЮСШ "Водник" (124 млн рублей), "СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту" (3 млн рублей), ДЮСШ "Олимп" (32 млн рублей), стадион "Старт" (520 млн рублей), "СДЮСШОР №7 по баскетболу" (270 млн рублей) и ДЮСШ "Чайка" (400 млн рублей).

Напомним, что мэрия также рассчитывает построить 15 ФОКов в 2019-2027 годах за 12,5 млрд рублей.