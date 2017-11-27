Спрос на муниципальные облигации Нижнего Новгорода превысил предложение на 20% Экономика

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Спрос на муниципальные облигации Нижнего Новгорода превысил предложение на 20%. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, 30 ноября состоялось формирование книги заявок на приобретение облигаций 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 5 млрд рублей и сроком обращения пять лет.

Объем спроса превысил предложение в 1,2 раза и составил 6,2 млрд рублей. Первоначальный ориентир по ставке купонов составлял 8,2 – 8,4% годовых. На основании анализа оферт о приобретении облигаций ставка первого и последующих купонов утверждена в размере 8,1% годовых. Размещение облигаций состоится на Московской бирже 5 декабря.

Напомним, решение об эмиссии выпуска муниципальных облигаций Нижнего Новгорода 2017 года было подписано 24 ноября.