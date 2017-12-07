Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде будет оснащен зарядками для мобильных устройств к ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде будет оснащен зарядками для мобильных устройств и навигационными стойками к ЧМ-2018. Об этом сообщается на портале оргкомитета чемпионата 8 декабря 2018 года.

Согласно информации, так будут оборудованы железнодорожные вокзалы во всех городах, которые будут принимать чемпионат в 2018 году.

"Проект, который мы начали в прошлом году - зарядные станции для техники. Большие и малые, в зависимости от пассажиропотока. Такими станциями будут оснащены все вокзалы, принимающие ЧМ-2018. Это будет не только зарядная станция, но и многофункциональное устройство, позволяющее пассажиру связаться с нами", - приводятся в сообщении слова начальника дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталия Вотолевского.

Он также добавил, что в вестибюлях вокзалов появятся информационные стенды, где сотрудники РЖД будут "оказывать навигационную помощь".

Напомним, что ГЖД перенесла срок завершения реконструкции здания вокзала в Нижнем Новгороде с февраля на конец марта – начало апреля 2018 года. Планируемое в октябре открытие двух залов ожидания также перенесено на этот срок (срок окончания ремонта согласно контракту). Инвестиции в реконструкцию оцениваются в 2 млрд рублей.

Напомним также, в Нижнем Новгороде на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют: Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика. Всего здесь пройдет шесть матчей: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.