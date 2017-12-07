Подрядчик установил деревянные лежаки в рамках благоустройства у Мещерского озера в Нижнем Новгороде Общество

Подрядчик установил деревянные лежаки в рамках благоустройства у Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают нижегородцы в социальных сетях 10 декабря 2017 года.

Как отмечают пользователи, у Мещерского озера по данным на 10 декабря установлено несколько деревянных шезлонгов. Также появились новые лавочки, урны, организована площадка для выгула собак. Кроме того, на территории оборудовано освещение.

Мнения нижегородцев о благоустройстве территории разделились: часть людей выражают удовольствие от неординарных объектов для отдыха, сравнивают с благоустройством в московских парках, другие отмечают несвоевременность установки "лежаков для принятия солнечных ванн" в декабре.

Как сообщалось ранее, работы по благоустройству общественных пространств в рамках федеральной программы "Комфортная среда" начались в Нижнем Новгороде 5 сентября. Конкурс на благоустройство территории у Мещерского озера выиграло ООО "Дорожник" (Нижегородская область), цена контракта составила 194,5 млн рублей. По документам аукциона, срок окончания работ по контракту был до 30 ноября 2017 года.

Напомним, что проект благоустройства территории у Мещерского озера был подготовлен ООО "Нова" в мае 2017 года. Он предполагает комплексное обустройство бульвара по периметру территории с созданием велодорожек, рассредоточенных зон кратковременного отдыха. Также планируется размещение спортивной площадки (в районе понтонного моста со стороны Мещерского бульвара). Площадки для выгула собак планируется разместить в северной части территории. Парковочное пространство предусматривается по ул. Бетанкура, в количестве 300 машиномест. Везде предполагается оборудовать выходы к метро и создать остановки общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, по результатам второго голосования на благоустройство территорий по программе "Комфортная городская среда", которое завершилось 5 декабря, наибольшее число голосов набрали парк "Дубки", вторая очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжская набережная в сторону Гребного канала.