Нижегородский минпром создал рабочую группу по вопросу строительства речного порта с участием китайских компаний Бизнес

ранее порт в Нижнем Новгороде располагался на Стрелке Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Министерство промышленности Нижегородской области создало рабочую группу по вопросу строительства в регионе нового речного порта с участием китайских компаний. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве 14 декабря 2017 года.

Согласно информации, 7 декабря в региональном правительстве состоялось заседание с участием представителей компаний из Китайской народной республики, а также представителей власти и предприятий Нижегородской области. Возглавил китайскую делегацию исполнительный директор компании Winning Fund Management Co. Ltd господин Ван Вэй. На заседании обсуждались вопросы создания многофункциональной лизинговой компании, современного порта и судостроения.

Ранее сообщалось, что до этого представители китайских компаний обсудили перспективы и возможности строительства нового порта в регионе с сотрудниками Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). По мнению специалистов, актуальность подобного строительства требует тщательной проработки, что связано с малой заинтересованностью российского бизнеса в водных перевозках, неразвитостью речной инфраструктуры в России в целом, а также с проблемами собственности территорий.

Как сообщили агентству в областном министерстве промышленности, правительство в настоящее время анализирует предложение и результаты научных исследований по этой теме. "Обсуждать окончательное решение преждевременно. Для детальной проработки возможностей сотрудничества создана рабочая группа", - отметили в минпроме.

Напомним, что 14 декабря стало известно, что нижегородское правительство заключило меморандум с китайской инвестиционной компанией Winning Fund Management Co. о создании Международной лизинговой компании.

СПРАВКА:

Winning Fund Management Co. Ltd (WFM) - частная инвестиционная компания с головным офисом в городе Тяньцзин. В настоящее время представлена во многих странах, помимо собственных средств, управляет активами, привлечёнными в банков и инвестиционных фондах Китая, Гонконга, Саудовской Аравии и Катара. Основные направления деятельности – инвестиции в АПК, недвижимость, логистику и инфраструктуру. На протяжении многих лет WFM является стабильным партнёром государственной корпорации China Communications Construction Company (CCCC), которая входит в число 500 крупнейших компаний мира. На территории РФ в настоящее время они принимают активное участие в проекте строительства скоростной ж/д Москва-Казань.