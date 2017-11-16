Более 80 благотворительных новогодних мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках "Горьковской ёлки" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 80 благотворительных новогодних мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках акции "Горьковская ёлка". Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 20 ноября 2017 года.

Согласно информации, с 1 декабря в рамках новогоднего фестиваля "Горьковская елка" в учреждениях культуры стартуют благотворительные мероприятия для детей.



Как сообщается в пресс-релизе, в прошлом году акция проводилась впервые и к ней присоединились 29 муниципальных учреждений. В благотворительных мероприятиях тогда приняли участие более трёх тысяч детей.

При этом в 2017-2018 году в проведении "Горьковской ёлки" к муниципальным учреждениям культуры присоединились нижегородские государственные и областные музеи, выставочные центры, библиотеки и театры. В их числе Нижегородский художественный музей, центр современного искусства "Арсенал", театр оперы и балета им. А.С.Пушкина, ТЮЗ, Усадьба Рукавишниковых и другие. Всего пройдет более 80 благотворительных мероприятий, в которых планируется участие около восьми тысяч детей.

Центральная благотворительная "Ёлка" состоится 26 декабря в Нижегородской филармонии.

Напомним, 12 ноября директор департамента культуры горадминистрации Наталья Суханова рассказала о том, что фестиваль "Горьковская елка", проходивший до 2016 года на базе нижегородского музея-квартиры Максима Горького, расширит свою географию: праздники будут проходить в гостинице "Ока", на пл. Минина и Пожарского и в Сормовском парке.

СПРАВКА:

История проведения нижегородских благотворительных "ёлок" насчитывает более 100 лет. Первые новогодние и рождественские праздники для детей были проведены по инициативе писателя Максима Горького. Накануне 1900 года он опубликовал в газете объявление, где обратился к нижегородцам с просьбой собрать для детей подарки - сладости, обувь, одежду. Первая благотворительная елка прошла в здании Городской Думы и собрала 500 человек. Последующие рождественские елки, проходившие с 1901 по 1904 годы, организовывались в Военном манеже в Кремле. В разные годы на них присутствовали от 1,2 тысячи до двух тысяч детей.