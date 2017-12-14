Елизавета Солонченко пообещала завершить подготовку документов по велоинфраструктуре в Нижнем Новгороде к марту 2018 года Общество

Велопробег Дорога Минина-2017 в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко пообещала завершить подготовку документов по велосипедной инфраструктуре к марту 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской Гордумы.

Согласно информации, 15 декабря Елизавета Солонченко провела первое рабочее совещание, посвященное развитию концепции велоинфраструктуры. В нем приняли участие депутаты Гордумы и главы профильных департаментов горадминистрации.



На совещании велоактивист Леонид Якунин представил свое видение развития велосипедной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Он отметил, что береговые линии вдоль Волги и Оки в черте города обладают большим потенциалом в этом направлении. Также он отметил, что снижение на 5% вредных веществ по воздействию на окружающую среду соразмерно с посадкой 60-ти гектаров леса.

Директор департамента спорта и молодежной политики Леонид Стрельцов подчеркнул, что на создание сети велодорожек существует большой социальный запрос, а новую инфраструктуру можно было бы использовать в том числе для проведения соревнований.

Елизавета Солонченко обратила внимание, что для появления в городе велодорожек необходимы не только материальные средства - нужно разработать и принять соответствующие нормативы. По её словам, на этом этапе важна слаженная работа городской исполнительной власти и представительного органа.

"Чтобы реализовать велопроекты, мы, конечно, будем привлекать социально ответственный бизнес, как это делается во многих городах России. Наши прекрасные набережные необходимо использовать именно для велодорожек, и необходимо это сделать быстро, поэтому в рамках сегодняшнего совещания принято решение разработать дорожную карту. Мы постараемся до марта принять все необходимые регламентирующие документы, нормативы, чтобы после проектирования, к лету выйти на реализацию хотя бы первой части проекта", - сказала Елизавета Солонченко.

Как сообщалось ранее, 1 декабря инициаторы развития велодвижения в Нижнем Новгороде обратились к депутатам Гордумы с просьбой принять нормативный документ для проектирования инфраструктуры.

Напомним, в ноябре 2015 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что в городе планируется сформировать сеть велосипедных маршрутов. Проект "Программа развития нижегородского велодвижения" стал тогда победителем городского конкурса "Открытый Нижний".

Также напомним, что в 2014 году в планировалось организовать выделенную велосипедную дорожку от пл. Минина и Пожарского до парка "Швейцария".