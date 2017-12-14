Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2017 19:12  [24] Елизавета Солонченко пообещала завершить подготовку документов по велоинфраструктуре в Нижнем Новгороде к марту 2018 года
15 декабря 2017 18:46  [91] Незаконно построенную гостиницу на Гребном канале в Нижнем Новгороде сносят по решению суда
15 декабря 2017 18:31  [59] Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода потребовала от подрядчика привести к норме детскую площадку на ул.Портовая
15 декабря 2017 18:23  [63] Движение по ул. Октябрьской в Нижнем Новгороде будет ограничено 17 декабря
15 декабря 2017 18:16  [88] "Переход на цифровые технологии в государственном управлении – необратимый процесс", - Виктор Афонин
15 декабря 2017 18:13  [73] Переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему станет главной темой программы "Послесловие. События недели" на ТК "Волга" 16 декабря
15 декабря 2017 17:46  [82] ООО "Прогресс-Бор" выиграло аукцион на строительство школы на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде
15 декабря 2017 17:30  [86] Нижегородский дептранс предупредил водителей о работе эвакуаторов в дни новогодних праздников
15 декабря 2017 17:21  [85] ООО "Технологии безопасности" получило право построить школу в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде
15 декабря 2017 16:57  [122] МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра и метели 15-16 декабря
Общество

Елизавета Солонченко пообещала завершить подготовку документов по велоинфраструктуре в Нижнем Новгороде к марту 2018 года

15 декабря 2017 19:12  [24] Общество
Велопробег Дорога Минина-2017 в Нижнем Новгороде

Велопробег Дорога Минина-2017 в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко пообещала завершить подготовку документов по велосипедной инфраструктуре к марту 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской Гордумы.

Согласно информации, 15 декабря Елизавета Солонченко провела первое рабочее совещание, посвященное развитию концепции велоинфраструктуры. В нем приняли участие депутаты Гордумы и главы профильных департаментов горадминистрации.

На совещании велоактивист Леонид Якунин представил свое видение развития велосипедной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Он отметил, что береговые линии вдоль Волги и Оки в черте города обладают большим потенциалом в этом направлении. Также он отметил, что снижение на 5% вредных веществ по воздействию на окружающую среду соразмерно с посадкой 60-ти гектаров леса.

Директор департамента спорта и молодежной политики Леонид Стрельцов подчеркнул, что на создание сети велодорожек существует большой социальный запрос, а новую инфраструктуру можно было бы использовать в том числе для проведения соревнований.

Елизавета Солонченко обратила внимание, что для появления в городе велодорожек необходимы не только материальные средства - нужно разработать и принять соответствующие нормативы. По её словам, на этом этапе важна слаженная работа городской исполнительной власти и представительного органа.

"Чтобы реализовать велопроекты, мы, конечно, будем привлекать социально ответственный бизнес, как это делается во многих городах России. Наши прекрасные набережные необходимо использовать именно для велодорожек, и необходимо это сделать быстро, поэтому в рамках сегодняшнего совещания принято решение разработать дорожную карту. Мы постараемся до марта принять все необходимые регламентирующие документы, нормативы, чтобы после проектирования, к лету выйти на реализацию хотя бы первой части проекта", - сказала Елизавета Солонченко.

Как сообщалось ранее, 1 декабря инициаторы развития велодвижения в Нижнем Новгороде обратились к депутатам Гордумы с просьбой принять нормативный документ для проектирования инфраструктуры.

Напомним, в ноябре 2015 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что в городе планируется сформировать сеть велосипедных маршрутов. Проект "Программа развития нижегородского велодвижения" стал тогда победителем городского конкурса "Открытый Нижний".

Также напомним, что в 2014 году в планировалось организовать выделенную велосипедную дорожку от пл. Минина и Пожарского до парка "Швейцария".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph