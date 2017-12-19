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Политика

Депутаты рассматривают вариант внеочередного заседания в январе 2018 года для избрания главы Нижнего Новгорода

20 декабря 2017 14:23  [44] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутаты рассматривают вариант внеочередного заседания в январе 2018 года для избрания главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания комиссии по МСУ 20 декабря 2017 года.

По словам главы города Елизаветы Солонченко, сам конкурс планируется назначить на 12 января. Далее будет назначена либо внеочередная Дума – на 17 января, либо глава города будет избран на очередном заседании – 24 января.

В состав конкурсной комиссии предлагается Елизавета Солонченко, Елена Аржанова, Владимир Тарасов ("Единая Россия"), Александр Разумовский ("Справедливая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ).

Комиссия по МСУ вынесла эти вопросы на сегодняшнюю Думу.

Напомним, на сегодняшнем заседании Думы глава города, председатель Гордумы Елизавета Солонченко намерена сложить свои полномочия для того, чтобы Нижний Новгород перешел на одноглавую систему управления. На этом же заседании должен быть объявлен конкурс на избрание нового главы города, который также будет главой горадминистрации.

На пост и.о. председателя городской Думы, как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник, фракция ЕР планирует выдвинуть Елизавету Солонченко.

Как сообщалось ранее, в октябре врио губернатора Глеб Никитин предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.

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