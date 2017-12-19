Единороссы намерены выдвинуть кандидатуру Елизаветы Солонченко на пост и.о. председателя нижегородской Думы Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Фракция "Единой России" в городской Думе Нижнего Новгорода намерена поддержать кандидатуру Елизаветы Солонченко на пост и.о. председателя Гордумы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в депутатском корпусе 20 декабря 2017 года.

Напомним, на сегодняшнем заседании Думы глава города, председатель Гордумы Елизавета Солонченко намерена сложить свои полномочия для того, чтобы Нижний Новгород перешел на одноглавую систему управления. На этом же заседании должен быть объявлен конкурс на избрание нового главы города, который также будет главой горадминистрации.

А на пост и.о. председателя городской Думы, как сообщил собеседник агентства, планируется выдвинуть руководителя фракции ЕР Елизавету Солонченко. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании фракции, которое пройдет перед началом заседания Думы.

Напомним также, что на очередном заседании 13 декабря был избран второй заместитель главы города, председателя Гордумы. Им стал Дмитрий Барыкин. Должность второго зама введена, чтобы депутаты сами могли выбрать и.о. главы города при отставке действующего. Если бы должность второго заместителя не вводилась, и.о. был бы назначен Михаил Кузнецов как единственный зам. При двух заместителях право выбора предоставляется депутатам.

Как сообщалось ранее, в октябре врио губернатора Глеб Никитин предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.