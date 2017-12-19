Вопрос отставки главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко будет рассмотрен на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Вопрос досрочной отставки главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко будет рассмотрен на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в депутатском корпусе 18 декабря.

На заседании Гордумы в ближайшую среду также планируется назначить исполняющего полномочия председателя Гордумы, дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, а также назначить членов конкурсной комиссии.

Напомним, 12 декабря 2017 года Елизавета Солонченко, избранная главой города в июне 2017 года, сообщила о своем намерении досрочно покинуть пост.

Как сообщалось ранее, врио губернатора предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.