Последние новости рубрики Политика
19 декабря 2017 18:28  [75] "Возврат градостроительных полномочий можно рассматривать как момент политической борьбы", - Сергей Кочеров
19 декабря 2017 16:36  [249] Гордума планирует назначить конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода на 12 января 2018 года
19 декабря 2017 16:10  [270] Управделами облправительства отложило "заселение" нового дома в Нижегородском кремле
19 декабря 2017 14:50  [2183] Ходатайство об аресте зампредседателя ЗС НО Олега Сорокина поступило в суд
19 декабря 2017 12:21  [1301] Глеб Никитин инициирует возврат градостроительных полномочий Нижнего Новгорода обратно на областной уровень
18 декабря 2017 19:21  [272] "Уверен, что Елизавета Солонченко должна и останется в нижегородской политике", - Юрий Лебедев
18 декабря 2017 18:38  [254] Один из двух полуфиналов конкурса "Лидеры России" завершился в Нижнем Новгороде 18 декабря
18 декабря 2017 17:23  [530] Вопрос отставки главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко будет рассмотрен на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря
18 декабря 2017 15:39  [288] Депутаты в Нижегородской области будут встречаться с избирателями в соответствии с законодательством о митингах
17 декабря 2017 11:20  [244] Нижегородские студенты планируют открыть штаб сторонников Владимира Путина
Политика

Вопрос отставки главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко будет рассмотрен на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря

18 декабря 2017 17:23  [530] Политика
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Вопрос досрочной отставки главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко будет рассмотрен на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в депутатском корпусе 18 декабря.

На заседании Гордумы в ближайшую среду также планируется назначить исполняющего полномочия председателя Гордумы, дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, а также назначить членов конкурсной комиссии.

Напомним, 12 декабря 2017 года Елизавета Солонченко, избранная главой города в июне 2017 года, сообщила о своем намерении досрочно покинуть пост.

Как сообщалось ранее, врио губернатора предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph