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Общество

Дольщики нижегородского ЖК "Европейский" ожидают заключения ГАСН о вводе домов в эксплуатацию 25-26 декабря

20 декабря 2017 18:33  [55] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Дольщики домов 6-5 и 6-6 по ул. Тимирязева в ЖК "Европейский" в Нижнем Новгороде ожидают заключения инспекции государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Нижегородской области для подготовки дом к вводу в эксплуатацию 25 - 26 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель дольщиков квартала-долгостроя Александр Оскирко 20 декабря 2017 года.

По его словам, после того как инспекция вынесет свое заключение и составит акт о вводе домов в эксплуатацию, данные документы будут направлены дольщиками в департамент градостроительного развития и архитектуры горадминистрации. Ожидается, что документы будут направлены в ведомство до конца декабря текущего года.

Напомним, что в начале ноября 2017 года минстрой региона сообщил о готовности двух домов ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде на 99%.


Также напомним, что год назад, в ноябре 2016 года региональный минстрой также анонсировал высокую готовность домов и подготовку документации для сдачи данных домов. Тогда же сообщалось, что сроки завершения строительства домов 33А по ул.1-я Оранжерейная (д.6-5, II пусковой комплекс), д.6 по ул.1-я и 2-я Оранжерейные, рядом с домами №7, №11 по ул. Тимирязева (д.6-6, II пусковой комплекс) перенесены застройщиком ООО "Квартстрой-НН" на IV квартал 2016 года. Так как указанные дома так и не были сданы в указанные сроки, дольщики в 2017 году провели ряд пикетов.

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