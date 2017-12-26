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Политика

Облсуд 26 декабря сообщил о поступлении жалобы на арест экс-главы Нижнего Новгорода

26 декабря 2017 13:13  [483] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Облсуд сообщил о поступлении жалобы на решение о мере пресечения для экс-главы Нижнего Новгорода, вице-спикера Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина.

Согласно информации на сайте суда от 26 декабря 2017 года, жалоба от адвоката арестованного зампреда ЗС НО поступила в Нижегородский областной суд. О дате рассмотрения жалобы на постановление Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения в отношении депутата будет сообщено дополнительно.

Напомним, о подаче жалобы суд сообщал 22 декабря. 

При этом в беседе с НИА "Нижний Новгород" pr-советник Олега Сорокина Иван Юдинцев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что защищать зампредседателя ЗС НО в Нижний Новгорода приехал бывший уполномоченный по правам ребенка в России, адвокат Павел Астахов.

"Он приезжал на прошлой неделе только как друг семьи. Павел Астахов является крестным отцом дочери Олега Сорокина. А делом занимается группа адвокатов", - пояснил Юдинцев.

Напомним, суд арестовал Сорокина 19 декабря. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

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