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Культура и отдых

Сотрудники нижегородской администрации первыми опробовали горку с искусственным льдом на пл. Минина

27 декабря 2017 18:21  [280] Культура и отдых
Сотрудники нижегородской администрации первыми опробовали горку с искусственным льдом на пл. Минина

Сотрудники нижегородской администрации первыми опробовали горку с искусственным льдом на пл. Минина

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Сотрудники нижегородской администрации первыми опробовали горку с искусственным льдом на пл. Минина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, сегодня на началось тестирование горки с искусственным ледовым покрытием. Таких предновогодних построек здесь еще не было. Покрытие горки сделано по той же технологии, что и на открытом катке на улице Рождественской: лед наморожен поверх охлаждающей подложки.

"Нижегородская горка высотой шесть метров - третья по размерам в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Длина ее ската - 20 метров, еще 20 метров - длина доката, а завершающие пять метров отведены на торможение. С горки можно кататься только на "ватрушках". Если принести тюбинг с собой, катание будет бесплатным, прокат "ватрушек" стоит 200 рублей в час", - говорится в сообщении.

"Первыми, в обеденный перерыв, горку опробовали сотрудники городской администрации и работники площадки: нужно было проверить, как в условиях оттепели лег лед, и не требуется ли что-то доделать для безопасности катания", - отмечается в пресс-релизе.

Горка откроется 28 декабря и будет работать в то же время, что и новогодний городок на площади Минина, за исключением новогодней ночи: чтобы празднующие Новый год нижегородцы не получили травмы, 31 декабря горка будет закрыта с 19:00.

Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия на пл. Минина и Пожарского начались 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00.

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