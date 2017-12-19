Монтаж ледяной горки начался на пл. Минина в Нижнем Новгороде 17 декабря Культура и отдых

монтаж горки на пл. Минина Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Монтаж ледяной горки начался на пл. Минина в Нижнем Новгороде 17 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации.

Согласно информации, горка будет представлять собой деревянную конструкцию с ледяным скатом. В самой высокой точке горка будет достигать высоты в шесть метров. Длина - 20 метров. Катание с горки будет разрешено только на тюбингах.

Горка будет работать с 23 декабря по 23 января 2018 года.

Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия на пл. Минина и Пожарского начнутся 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00. Всего в предстоящие новогодние праздники в муниципальных учреждениях культуры пройдёт более 250 мероприятий разного формата.

Напомним, что почти 90 ледовых катков откроется в Нижнем Новгороде в преддверии новогодних праздников.