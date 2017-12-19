Последние новости рубрики Культура и отдых
19 декабря 2017 15:49  [103] Новогодний праздник прошел для юных победителей олимпиад и конкурсов Нижнего Новгорода 19 декабря
19 декабря 2017 10:19  [246] Каток с искусственным льдом открылся на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
19 декабря 2017 09:01  [293] Юрий Гуревич назначен и.о. ректора ННГК им. Глинки
18 декабря 2017 19:45  [148] Концерт-лекция "Краков. Польска сказка" пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря
18 декабря 2017 18:11  [159] Сразу три выставки откроются в нижегородском "Арсенале" 23 декабря
18 декабря 2017 16:13  [140] Более 300 нижегородских школьников стали участниками "Живых уроков" с ноября 2017 года
18 декабря 2017 15:07  [290] Болдинская администрация рассчитывает на принятие нижегородским минкультом программы развития музея Пушкина в 2018 году
18 декабря 2017 13:57  [151] Дзержинский театр драмы представит премьеру спектакля по книге "Алиса в стране чудес" 23 декабря
18 декабря 2017 13:16  [701] Монтаж ледяной горки начался на пл. Минина в Нижнем Новгороде 17 декабря
15 декабря 2017 20:04  [255] Нижегородская ТК "Волга" проведёт посвящённый своему 25-летию телемарафон 17 декабря
Культура и отдых

Монтаж ледяной горки начался на пл. Минина в Нижнем Новгороде 17 декабря

18 декабря 2017 13:16  [701] Культура и отдых
монтаж горки на пл. Минина

монтаж горки на пл. Минина

Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Монтаж ледяной горки начался на пл. Минина в Нижнем Новгороде 17 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации.

Согласно информации, горка будет представлять собой деревянную конструкцию с ледяным скатом. В самой высокой точке горка будет достигать высоты в шесть метров. Длина - 20 метров. Катание с горки будет разрешено только на тюбингах.

Горка будет работать с 23 декабря по 23 января 2018 года.

Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия на пл. Минина и Пожарского начнутся 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00. Всего в предстоящие новогодние праздники в муниципальных учреждениях культуры пройдёт более 250 мероприятий разного формата.

Напомним, что почти 90 ледовых катков откроется в Нижнем Новгороде в преддверии новогодних праздников.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph