Полномочия для агломерации или агломерация для полномочий Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Неделю назад, 21 декабря 2017 года, Заксобрание Нижегородской области приняло закон о передаче градостроительных полномочий Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстовского и Богородского районов обратно на областной уровень. В 2014 году правительство региона уже наделяло себя правом принимать градостроительные решения вместо муниципалитетов. Как и три года назад, полномочия уходят из-под контроля МСУ при немом (не)согласии муниципалитетов и депутатов. Как и тогда, облправительство объясняет передачу "некачественной разработкой градостроительных документов" со стороны местных администраций, однако не только этим. Инициатор закона, врио губернатора Глеб Никитин считает единый законодательный подход при осуществлении градостроительной деятельности важным шагом к созданию Нижегородской агломерации из четырех вышеназванных муниципалитетов. Каким образом агломерация может управляться, что ждут от нее депутаты, представители промышленности и общественности – в материале НИА "Нижний Новгород".

Принятый 21 декабря закон предусматривает, что с 1 января 2018 года органы исполнительной власти региона будут принимать решения о подготовке проектов генеральных планов муниципалитетов (их утверждение и так находилось "за областью") и правил землепользования и застройки, утверждать проекты межевания, выдавать разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением ИЖС). В ведении муниципалитетов остаются проведение публичных слушаний и аукционов на развитие застроенных территорий (РЗТ).

Централизация градостроительных полномочий для создания агломерации или агломерация для централизации градостроительных полномочий? Градозащитница, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Мария Попова считает верным именно второй вариант и подчеркивает: "генплан, правила землепользования и застройки – это вопросы стратегического развития города, за которые муниципалитет не стал бороться".

"По Градостроительному кодексу РФ вышеперечисленные полномочия отнесены к компетенции муниципалитетов. Да, их можно передавать, но эти нормы – рекомендательные. Мы совершенно не хвалим местные власти. К ним была масса претензий, в первую очередь это касается документов по застройке городских парков. Но процесс принятия решений был публичным, они принимались депутатами городской думы в присутствии журналистов с прямой трансляцией из зала заседаний. Нижегородцы могли повлиять на народных избранников, поскольку принятие непопулярных решений грозило непереизбранием. Новым законом публичность полностью исключена. Сейчас все градостроительные вопросы уходят в тишину чиновничьих кабинетов областного правительства, что даст больший простор для коррупции. МСУ же остается право на проведение аукционов по РЗТ и публичных слушаний. Если учесть, что в ближайшее время будет принят закон, позволяющий заменять слушания интернет-голосованием, можно смело делать вывод - жителей целенаправленно лишают возможности влиять на то, как будут выглядеть их города и районы. Создавать агломерацию можно и не лишая муниципалитеты градостроительных полномочий", - подчеркнула Мария Попова.

Агломерация может быть причиной, может быть следствием передачи градостроительных полномочий – в любом случае к тому, каким образом будут объединены Нижний Новгород, Дзержинск, Кстовский и Богородский районы, остается масса вопросов. Как агломерация будет управляться? Как будут внутри нее выстроены "производственные, транспортные и культурные связи" - основа агломерации как группы поселений в том понимании, в котором она трактуется в пояснительной записке к региональному закону. При этом само понятие "агломерация" не прописано ни в одном федеральном законе и, соответственно, ими практически не регулируется.

Управляющий партнер юридической компании "Маслов и партнеры" Александр Маслов отмечает, что предлагаются разные формы взаимодействий муниципальных образований в границах агломераций: межмуниципальные соглашения, межмуниципальные объединения, совместные администрации.

"Поскольку в России не сформировались устойчиво работающие общественные и государственные институты, традиционно сильно влияние персоналий. Эффективность таких соглашений сильно зависит от личностей руководителей муниципальных образований. Очень часто вновь приходящие руководители игнорируют связи (в том числе договорные) с иными муниципальными образованиями. Поэтому вариант с централизацией градостроительных и земельных полномочий (т.е. административный, а не договорной) может быть даже более эффективным в условиях российской действительности. При этом необходимо не забывать и об окраинах области", - считает Александр Маслов.

Юрист также привел примеры уже созданных агломераций, в частности – Томской. "В регионе создана первичная нормативная основа для формирования городской агломерации. В апреле 2008 года Дума г. Томска обратилась к губернатору с предложением по формированию агломерации "Город Томск", с включением в ее состав Томского района и г.о. "ЗАТО Северск". До принятия данных правовых актов администрация Томской области начала и активно продолжает разработку схемы территориального планирования региона, в которой предусмотрен раздел "Томская агломерация". В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Томской области до 2025 года отмечается, что через развитие агломерационных связей можно значительно сократить негативные последствия (отток трудовых ресурсов, снижение бюджетных доходов, более низкий уровень социальной инфраструктуры) территориального соседства Томского района с крупными городскими округами - Томском и Северском. Динамика роста населения агломерации в целом положительная, и получается, что Томску удалось решить поставленную задачу - создать центр притяжения. Несмотря на сложности с трудоустройством в Томске, не все отучившиеся переезжают в Новосибирск (за 300 км) или в Москву", - отметил управляющий партнер юридической компании.

Еще один пример агломерации в России – Московская, самая большая, с уже устоявшимися связями внутри двух субъектов и муниципалитетов внутри них. Агломерация управляется Объединенной коллегией исполнительных органов госвласти Москвы и Московской области, в которую входят губернатор области, мэр Москвы, их заместители, а также министры, начальники ГУВД и председатели Дум обоих субъектов. Внутри субъектов создана развитая транспортная сеть, тарифная зона "Большая Москва", предусматривающая единые проездные билеты. Учитывая активную застройку пригородов Нижнего Новгорода (ЖК "Окский берег" в п.Новинки Богородского района, "Анкудиновский парк" в Кстовском районе), создание межмуниципальных маршрутов с едиными тарифами и едиными проездными - перспективное направление. На вопрос о том, стоит ли жителям рассчитывать на продление линий электротранспорта и метрополитена до Кстовского, Богородского районов, Дзержинска, в правительстве Нижегородской области на запрос НИА "Нижний Новгород" пока не ответили.

На решение проблем объектов культурного наследия, которые долгие годы не реконструируются властями, в связи с созданием агломерации надеется председатель ТОС "Подвязье" (Богородский район), руководитель Союза православных граждан в Нижегородской области Жанна Потравко, восстанавливающая усадьбу Приклонских-Рукавишниковых с конца прошлого века.

"Усадьба в Подвязье – не единственный объект, который нуждается в реставрации, их немало и на территории будущей агломерации. Безусловно, нужно объединять усилия людей, которые занимаются ОКН, добиваться ответственности собственников за содержание памятников. У меня очень большие надежды, что при создании агломерации эти вопросы получится решить", - отметила Жанна Потравко.

Положительно к созданию межмуниципального образования относится заместитель гендиректора ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Думы г.Кстово ("Единая Россия") Федор Зимин. "Во всех четырех муниципалитетах есть предприятия, которые так или иначе могут быть полезны друг для друга, взаимосвязаны. Закупка товаров идет "через госзакупки", но если бы с предприятиями внутри агломерации по соглашениям это можно было делать напрямую – это было бы неплохим подспорьем", - считает депутат.

В свою очередь, у депутата Думы Дзержинска (КПРФ) Александра Терентьева есть сомнения в отношении эффективности агломерации. "Предложение интересное, но испортить можно любую идею. В Дзержинске создавались промышленные кластеры, на это выделялись немалые средства. Эффективность же от них крайне низкая. И пока не очень понятно, как будут выстроены производственные связи между муниципалитетами", - отметил он.

Судя по ответу департамента градостроительного развития Нижегородской области на запрос НИА "Нижний Новгород", областное правительство пока тоже это не очень понимает. Депград отмечает - на все вопросы сможет ответить только "после закрепления правового статуса агломерации и определения механизмов выработки территориальной схемы Нижегородской агломерации", при этом создание единого муниципального образования не планируется. Полномочия для агломерации или агломерация для полномочий – вопрос остается открытым.