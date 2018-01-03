Волонтеры сообщили о спасении инвалида из рабства в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Альтернатива

Волонтеры сообщили о спасении инвалида из рабства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице движения "Альтернатива" в соцсети 9 января 2017 года.

Согласно информации, в декабре активисты "Альтернативы" совместно с волонтёрами поискового отряда провели спасательную операцию в Нижнем Новгороде, где цыгане удерживали нескольких невольников. Один из спасенных - 66-летний Валерий Швец. Сейчас он отправился домой.

Пострадавший уже более трех лет не был дома. В 2015 году его из родного города в Одесской области похитили цыгане. "Они забрали инвалида прямо с улицы, у него с собой не оказалось ни документов, ни личных вещей. Мужчину доставили в Нижний Новгород, где заставляли заниматься попрошайничеством, а затем наглухо запирали и поили транквилизаторами. Многие события Валерий помнит смутно, первое время после спасения он был совершенно дезориентирован. После того, как волонтеры спасли Валерия и переправили его в Москву, мужчина отдохнул и окреп; сейчас он чувствует себя лучше. Тем временем, нам удалось связаться с его женой, которая передала паспорт пострадавшего. В ближайшие дни он наконец приедет домой", - говорится в сообщении.

На вопрос НИА "Нижний Новгород" о том, было ли по данному факту обращение в правоохранительные органы, в "Альтернативе" пояснили, что с этим возникают сложности, так как заявителями должны быть сами потерпевшие. А для проведения следственных действий им необходимо часто бывать в городе, где было совершено преступление, что для них чаще всего не предоставляется возможным. В связи с этим по указанному факту заявление подано не было.