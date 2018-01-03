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Политика

Глеб Никитин выдвинул Владимира Панова на конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода

09 января 2018 14:44  [2442] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глеб Никитин выдвинул Владимира Панова на конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода. Копия соответствующего документа о выдвижении находится в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Как сообщили в правительстве 9 января 2018 года, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выдвинул участником конкурса по отбору кандидатур на должность главы города депутата Госдумы РФ Владимира Панова.

Источник в Нижегородском кремле, в свою очередь, рассказал информагентству, что документы на участие в конкурсе Панов подаст в течение сегодняшнего дня. 9 января – последний день подачи документов на участие в конкурсе по избранию мэра.

Напомним, Глеб Никитин в октябре 2017 года предложил депутатам Гордумы рассмотреть кандидатуру Панова на пост мэра областного центра.

Напомним также, что конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода состоится 12 января 2018 года. От Гордумы в конкурсную комиссию вошли Елизавета Солонченко, Елена Аржанова, Владимир Тарасов ("Единая Россия"), Александр Разумовский ("Справедливая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ), от главы региона - директор государственно-правового департамента области Леонид Литвиненко, его заместитель Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова и заместители министра внутренней политики Маргарита Красилевская и Алексей Симонов.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР выдвинула на конкурс Владислава Атмахова.

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