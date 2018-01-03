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Культура и отдых

Более семи тысяч нижегородцев посетили каток на ул. Рождественской в период новогодних каникул

10 января 2018 16:57  [155] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более семи тысяч нижегородцев посетили каток на ул. Рождественской в период новогодних каникул. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 10 января 2018 года.

Согласно информации, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года посетителями катка на ул. Рождественской стали более семи тысяч человек. Также около трёх тысяч нижегородцев и гостей города катались на горке с искусственным льдом на площади Минина и Пожарского.

Как сообщается в пресс-релизе, каждый день в новогодние праздники на катке проходили развлекательные программы. Также 10 января в социальных сетях будут подведены итоги конкурса на лучшее любительское фото с катка.

"Хочется, чтобы в нашем городе с каждым годом было все больше мест, где в праздники могут отдохнуть нижегородцы. В этом году мы сделали ставку на современные запросы и новые технологии. Приятно, что горожане оценили и установленные для них фотозоны, и удобство искусственного льда - в этом году из-за теплого начала зимы наше решение оказалось особенно актуальным", - прокомментировала заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина.

Напомним, что горка на площади Минина и Пожарского будет работать до 14 января, а каток на Рождественской - до 1 марта. Горка открыта с 12:00 до 21:00. Кататься на ней можно только на тюбингах. Каток на Рождественской улице работает с 10:00 до 22:00.

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