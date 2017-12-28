Массовые гуляния пройдут во всех районах Нижнего Новгорода 31 декабря (программа) Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Массовые гуляния пройдут во всех районах Нижнего Новгорода 31 декабря (программа). Информация предоставлена городской администрацией.



Мероприятия проводятся в рамках зимнего фестиваля городской среды "Нижний, выходи гулять!".



Автозаводский район



Начало новогодней танцевальной программы "Танцуй, народ! Встречай Новый год" 1 января в 01:00. (центральная сцена Автозаводского парка). Мероприятие откроется дискотекой с песнями прошедшего года. В 01:30 новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка - выступят перед гостями праздника с поздравлениями. В 02:00 начнется дискотека "Хиты 80-х". Завершится праздник в 04:00. (6+)



Канавинский район



В парке им. 1 Мая. В рамках новогодней программы с 01:00 до 03:00 запланировано поздравление Деда Мороза и Снегурочки, проведение игровой программы для гостей и жителей Канавинского района, а также праздничная новогодняя дискотека. (6+)



Ленинский район



В ночь на 1 января 2018 года гуляния будут проходить на площадке у кинотеатра "Россия". С 00:30 до 03:00 будет организована диско-шоу программа "Когда часы двенадцать бьют". У новогодней ели жителей района ожидает поздравление Деда Мороза и новогодняя музыка. (6+)



Московский район



Основные торжества состоятся на площади перед дворцом спорта "Юность". С 01:00 до 03.00 здесь пройдут новогодние конкурсы и викторины. Гостей праздника будут встречать Дед Мороз и Снегурочка вместе с символом 2018 года – собакой. (6+)



Приокский район



1 января 01:00 до 03:00 праздничная программа "Новогодняя ночь 2018" пройдет в парке "Швейцария". Для гостей будет организован танцпол под открытым небом с новогодними хитами разных лет, а также конкурсами и играми. В роли ди-джеев на празднике выступят Дед Мороз и Снегурочка. В это же время жители микрорайона Щербинки смогут принять участие в новогодних гуляниях на площадке перед кинотеатром "Импульс", где установлена и украшена девятиметровая елка. (6+)



Советский район



С 01:00 до 03:00 Дед Мороз и Снегурочка с праздничной программой будут ждать гостей на площади Советской. Для жителей подготовлены дискотека и конкурсы. На площадке будет установлена специальная фотозона и специальная площадка для запуска фейерверков. Для детей также подготовлена анимационная программа. (6+)



Сормовский район

Праздничная программа "Новогодняя ночь" пройдет в Сормовском парке с 01:00 до 04:00. Для гостей будет работать новогодний комплекс: сцена, горки, каток, иллюминация. В программе гуляний выступление вокальных коллективов, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, детская анимация, конкурсы и призы. Также будут работать все аттракционы. (6+)

Нижегородский район

Днем 31 декабря на пл. Минина и Пожарского с 12:00 до 15:00 будет работать новогодняя ярмарка в рамках фестиваля "Горьковская елка". На территории фестиваля гостей праздника ждет детская уличная анимация, сказочные персонажи, катания в упряжке с собаками хаски и на санях Деда Мороза с оленем, новогодние фотозоны. В шатре мастер-классов для гостей будет приготовлен чай, а также мастер-классы по декорированию имбирных пряников и ёлочных игрушек, роспись брошек и брелоков. В резиденции Деда Мороза любой желающий сможет написать письмо и отправить новогоднюю открытку. Также свою работу продолжит ярмарка новогодних подарков. В 12:00 на главной сцене пройдет розыгрыш призов городского квеста. (0+)

Ночные новогодние гуляния на пл. Минина и Пожарского начнутся в 22:00. В рамках карнавальной ночи пройдут танцевальные и вокальные выступления, кавер-группы исполнят популярные песни, в 23:50 состоится трансляция поздравления Президента России Владимира Путина, после которого пройдет интерактивная программа от Деда Мороза и Снегурочки и дискотека от "Авторадио". В 01:30 начнется праздничный фейерверк. Гуляния на площади продолжатся до 03:00 01 января 2018 года. (6+)

Напомним, что в ночь на 1 января после для отдыхающих будут предоставлены два трамвая, пять троллейбусов и пять автобусов во все районы Нижнего Новгорода. Работа метрополитена будет продлена до двух часов ночи.