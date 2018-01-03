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Спорт

Национальная сборная Уругвая по футболу будет базироваться в Нижнем Новгороде на время проведения ЧМ-2018

11 января 2018 10:04  [121] Спорт
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Национальная сборная Уругвая будет базироваться в Нижнем Новгороде на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщается на портале Inoprosport, команда Уругвая "Ла Селесте" стала одной из последних сборных, определившихся с местом базы на время чемпионата мира. Подопечные Оскара Табареса поселятся в спортивном центре "Борский" в городе Бор.

По информации уругвайских СМИ, команда заселится в "Борский" 10 июня и будет отправляться из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самару за день до предстоящих матчей. "В спортивном комплексе, где поселится "Ла Селесте", насчитывается 75 комнат, 55 из которых займет уругвайская делегация", – рассказывает teledoce.com.

Портал ovaciondigital.com отметил, что сборная Уругвая выбирала между Нижним Новгородом и Самарой для своего размещения и в итоге приняла решение базироваться в столице ПФО. "В Нижнем Новгороде действует международный аэропорт. Из Москвы до города, где разместится сборная Уругвая, можно долететь за полчаса. Больше всего времени займет перелет в Екатеринбург, который находится в 1,3 тысячи километров от Нижнего Новгорода. За день до первого матча "Ла Селесте" придется провести в воздухе примерно один час и сорок минут. Чуть меньше продлится перелет нашей сборной в Ростов-на-Дону, где команда встретится с Саудовской Аравией. А самое короткое расстояние, которое предстоит преодолеть уругвайцам на групповой стадии, составит 525 километров – в Самаре подопечные Табареса сыграют со сборной-хозяйкой мундиаля", – сообщает lr21.com .

Как сообщалось ранее, что центр регистрации и выдачи паспортов болельщика ЧМ 2018 торжественно открылся в Нижнем Новгороде 19 декабря 2017 года.

Напомним, что Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика сыграют в Нижнем Новгороде на групповом этапе ЧМ в 2018 году.

Напомним также, что Минкомсвязь РФ открыла регистрацию зрителей ЧМ на получение паспортов болельщиков с конца октября 2017 года.

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