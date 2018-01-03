Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Семёнове Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Семёнове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 11 января 2018 года.

Согласно информации, утверждены обвинительные заключения в отношении мужчины и четырёх женщин в возрасте от 36 до 59 лет. Уголовные дела были возбуждены по п. "а" ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в 2016 году 36-летний обвиняемый установил игровое оборудование в цокольном помещении дома на пл. Шаханова, д. 1 в Семёнове. С июня 2016 года по январь 2017 года в этом помещении обвиняемые незаконно проводили азартные игры. Как отмечается в пресс-релизе следственного управления, женщины выполняли функции операторов игровых аппаратов: проводили азартные игры, осуществляли обмен денежных средств, осуществляли подсчет суммы выигрышей и их выдачу.

В январе 2017 года сотрудники полиции и СК пресекли деятельность клуба, в ходе обысков были изъяты все игровые автоматы. Обвиняемые вину в инкриминируемом деянии признали частично.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, в 2016 году суд приговорил организаторов азартных игр в Богородске к условным срокам.