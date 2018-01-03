Последние новости рубрики Происшествия
11 января 2018 17:57  [1222] СУ СК по Нижегородской области проводит проверку по факту смерти обвиняемого в убийстве сына
11 января 2018 17:09  [207] Подозреваемый в убийстве сына нижегородец найден мертвым в СИЗО, - СМИ
11 января 2018 14:49  [1180] Нижегородка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему другу
11 января 2018 11:40  [1181] Пропавшая в Нижнем Новгороде Светлана Черемисина найдена живой 11 января
11 января 2018 11:14  [210] Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Семёнове Нижегородской области
11 января 2018 10:48  [1426] Водитель самосвала пострадал в ДТП с тепловозом в Сарове Нижегородской области 10 января
11 января 2018 10:38  [207] Женщина и четырёхлетний ребёнок пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода
11 января 2018 10:21  [264] СУ СК возбудило уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних нижегородок по подозрению в торговле наркотиками
11 января 2018 09:39  [1526] Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над школьником в Сормовском районе Нижнего Новгорода
10 января 2018 18:28  [299] Два автомобиля столкнулись в Ковернинском районе Нижегородской области 10 января
Происшествия

Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Семёнове Нижегородской области

11 января 2018 11:14  [210] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Семёнове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 11 января 2018 года.

Согласно информации, утверждены обвинительные заключения в отношении мужчины и четырёх женщин в возрасте от 36 до 59 лет. Уголовные дела были возбуждены по п. "а" ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в 2016 году 36-летний обвиняемый установил игровое оборудование в цокольном помещении дома на пл. Шаханова, д. 1 в Семёнове. С июня 2016 года по январь 2017 года в этом помещении обвиняемые незаконно проводили азартные игры. Как отмечается в пресс-релизе следственного управления, женщины выполняли функции операторов игровых аппаратов: проводили азартные игры, осуществляли обмен денежных средств, осуществляли подсчет суммы выигрышей и их выдачу.

В январе 2017 года сотрудники полиции и СК пресекли деятельность клуба, в ходе обысков были изъяты все игровые автоматы. Обвиняемые вину в инкриминируемом деянии признали частично.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, в 2016 году суд приговорил организаторов азартных игр в Богородске к условным срокам.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph