Последние новости рубрики Общество
11 января 2018 19:57  [904] Нижегородское УГИБДД сократит штат более чем на 10% в 2018 году
11 января 2018 19:11  [585] Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области 12 – 13 января
11 января 2018 18:58  [130] "Малый бизнес будет лучше развиваться, если его поощрять, а не регламентировать", - Галина Клочкова
11 января 2018 18:40  [815] Аварийный дом на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде полностью расселен
11 января 2018 18:36  [140] Нижегородская администрация не планирует убирать синий забор до конца реконструкции Нижневолжской набережной
11 января 2018 18:13  [152] Управление Госохранкультуры через суд намерено изъять у собственника "Ярмарочную водозаборную станцию" в Нижнем Новгороде
11 января 2018 17:51  [165] Облправительство рассчитывает на освоение нижегородскими медиками внутриутробного переливания крови плоду в 2018 году
11 января 2018 17:42  [117] Нижегородское правительство подготовило перечень профессий сферы НХП для выплат молодым специалистам
11 января 2018 16:14  [160] Нижегородское правительство рассчитывает на увеличение поддержки НХП в четыре раза от запланированной на 2018 год суммы
11 января 2018 16:06  [165] Семь дел возбуждено АТИ Нижнего Новгорода в отношении не убравших территории "ёлочных базаров" предпринимателей
Общество

"Стройсервис" и "Группа инвестстрой" получили право на развитие застроенных территорий в Нижнем Новгороде

11 января 2018 13:06  [372] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Стройсервис" и "Группа инвестстрой" получили право на развитие застроенных территорий (РЗТ) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

На 12 января 2018 года мэрия назначила 12 аукционов на право заключения договора о РЗТ. 11 из них признаны не состоявшимися, так как на девять не заявился никто, а на два – лишь по одному претенденту.

В последних двух право на РЗТ получили единственные участники конкурсов. На РЗТ в границах пр. Молодежный, ул. Красноуральская, пр. Ильича, ул. Левитана (цена контракта - 10,2 млн рублей) - ООО СК "Стройсервис"; на РЗТ в границах ул. Ереванская, Дальняя (22,2 млн рублей) – ООО "Группа инвестстрой".

Итоги еще одного конкурса (ул. Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького, 35,5 млн рублей), назначенного на 12 января, пока на сайте не опубликованы.

Напомним также, что администрация назначила четыре аукциона на развитие территорий на 26 января 2018 года, пять – на 2 февраля.

СПРАВКА:
ООО СК "Стройсервис" зарегистрирован в 2017 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор – Владимир Макеев, учредители – Владислав Трухин и Владимир Балабан. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

ООО "Группа инвестстрой" создано в 2003 году. Уставный капитал – 15 тысяч рублей. Директор – Алексей Маслов, учредители – Дмитрий Елисеев и Михаил Романычев (согласно данным ЕГРЮЛ, Романычев также является президентом Союза перевозчиков Нижегородской области. В 2012 году Михаил Романычев покинул пост директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода. – прим. НИА "Нижний Новгород"). Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph