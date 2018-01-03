"Стройсервис" и "Группа инвестстрой" получили право на развитие застроенных территорий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Стройсервис" и "Группа инвестстрой" получили право на развитие застроенных территорий (РЗТ) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

На 12 января 2018 года мэрия назначила 12 аукционов на право заключения договора о РЗТ. 11 из них признаны не состоявшимися, так как на девять не заявился никто, а на два – лишь по одному претенденту.

В последних двух право на РЗТ получили единственные участники конкурсов. На РЗТ в границах пр. Молодежный, ул. Красноуральская, пр. Ильича, ул. Левитана (цена контракта - 10,2 млн рублей) - ООО СК "Стройсервис"; на РЗТ в границах ул. Ереванская, Дальняя (22,2 млн рублей) – ООО "Группа инвестстрой".

Итоги еще одного конкурса (ул. Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького, 35,5 млн рублей), назначенного на 12 января, пока на сайте не опубликованы.

Напомним также, что администрация назначила четыре аукциона на развитие территорий на 26 января 2018 года, пять – на 2 февраля.

СПРАВКА:

ООО СК "Стройсервис" зарегистрирован в 2017 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор – Владимир Макеев, учредители – Владислав Трухин и Владимир Балабан. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.