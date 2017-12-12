Дума Нижнего Новгорода одобрила бюджет на 2018 год Экономика

Заседание городской Думы Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода одобрила бюджет города на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Думы 13 декабря 2017 года.

Основные характеристики бюджета, как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, выглядят следующим образом: доходы запланированы в размере 29,2 млрд рублей (почти на 3 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы 29,6 млрд рублей (рост составил 2,4 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

Из этих средств, в частности, планируется направить 2 млрд рублей – на развитие дорожной инфраструктуры, 1 млрд рублей - на обновление подвижного состава транспортных муниципальных предприятий, 687 млн рублей – на строительство и реконструкцию школ, 189,5 млн рублей – на содержание МФЦ, 15 млн рублей - на проект ликвидации Шуваловской свалки, 4,9 млн рублей – на снос незаконных торговых объектов, на контракты со СМИ – 6,1 млн рублей, на содержание главы города – 2,9 млн рублей.

Напомним, в ходе рассмотрения бюджета в ноябре-декабре 2017 года депутаты и общественные деятели обращались с просьбами по его корректировке. Нижегородские депутаты настаивали на включении в бюджет 6,8 млн рублей на проект восстановления стадиона ДЮСШОР №1 и 20 млн рублей - в качестве субсидии МП "Нижегородские бани". Председатель комиссии Гордумы по бюджету Марка Фельдман отметил, что данные средства в бюджете в итоге предусмотрены.

Депутат Евгений Лазарев обратил внимание, что на публичных слушаниях жители выступали за благоустройство дорог к д.Новопокровское и по ул.Шорина. "Эти деньги почему-то в бюджет не заложены. Почему так?", - поинтересовался Лазарев. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко отметила, что "в данной ситуации есть бюджетные ограничения".

Председатель фракции "Справедливой России" Игорь Богданов обратил внимание, что на содержание 600 учреждений образования на следующий год выделяется 3 млрд рублей из необходимых 5 млрд. Он подчеркнул, что отсутствие необходимых средств в бюджете на образование – это мина замедленного действия, и предложил обратиться за выделением субсидий в Заксобрание и к президенту РФ. Предложение было оставлено без ответа.

Председатель фракции КПРФ Николай Сатаев выразил мнение, что в связи с уменьшением доходов в бюджет от комитета управления городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) к комитету должны были быть применены санкции, в том числе – кадровые.

По итогам обсуждения вопроса за принятия проекта бюджета на следующий год проголосовали 38 депутатов, против – двое, один не голосовал.