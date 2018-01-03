Минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года. Об этом сообщает НРО Общероссийский Народный фронт 12 января 2018 года.

Софинансирование будет рассматриваться в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Данная информация была озвучена активистам ОНФ в ответ на запрос, адресованный федеральному правительству. В минспорте отметили, что заявка на участие в программе должна быть направлена от субъекта не позднее 1 мая 2018 года. Кроме этого, региональные власти должны предоставить документацию, обосновывающую необходимость включения стадиона "Водник" в программу. В связи с этим активисты подготовили письмо в правительство Нижегородской области, выразив готовность содействовать в подготовке заявки.

Напомним, что в июне 2017 года администрация заявляла о планах включить стадион в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. Однако, позднее, в ноябре, сообщила, что он не войдет в список территорий для благоустройства по федпрограмме на 2018 год. При этом стадион был включен в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года (в который по данным на ноябрь 2018 года вошли 202 общественных пространства). "Там много юридических вопросов – например, является ли территория стадиона "общественным пространством" или это всё-таки "объект", - сказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что 22 ноября 2017 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству спорта и молодёжной политики провести ревизию всех спортсооружений в регионе.



В декабре 2017 года активисты ОНФ направили Никитину предложение по сохранению "Водника".