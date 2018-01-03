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Общество

ООО "Юника Инвест" получило право на развитие территории в центре Нижнего Новгорода

15 января 2018 12:23  [237] Общество

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Юника Инвест" получило право на развитие территории в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

На 12 января 2018 года мэрия назначила 12 аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ). 11 из них признаны несостоявшимися, так как на девять не заявился никто, а на два – лишь по одному претенденту ("Стройсервис" и "Группа инвестстрой" соответственно).

В итоге 12 января прошел только один аукцион - на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 2). Победителем аукциона признано ООО "Юника Инвест".

Напомним, что начальная цена контракта по вышеназванному конкурсу составляла 35,5 млн рублей.

Напомним также, что администрация назначила четыре аукциона на развитие территорий на 26 января 2018 года, пять – на 2 февраля.

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