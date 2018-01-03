Граждане 43 государств вступили в брак на территории Нижегородской области в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Граждане 43 государств вступили в брак на территории Нижегородской области в 2017 году. Об этом руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова сообщила в рамках пресс-конференции 15 января 2018 года.



Она отметила, что всего в прошедшем году было зафиксировано 22 тысячи 860 записей о заключении брака (что на 6% больше показателей 2016 года). Как отметила Краснова, первый брак традиционно заключает большее количество людей. В 2017 году женились 15 тысяч 732 мужчины и 15 тысяч 138 женщин. Традиционно 4% браков заключается с гражданами иностранных государства. Всего было сделано 917 записей с участием иностранных граждан. Большинство иностранцев – это выходцы из ближнего зарубежья. Чаще всего вступали в брак граждане Армении (175 человек), Азербайджана (173 человека), Таджикистана (157 человек), Украины (150 человек), Узбекистана (133 человека).



Среди женихов, прибывших в область для заключения брака, были мужчины из Нигерии, Южной Африки, Марокко, Австрии, Алжира, Индии, Польши и США.



Наибольшее количество мужчин и женщин зарегистрировали брак в возрасте от 25 до 34 лет (свыше 10 тысяч человек), меньше всего женились люди 18-24 лет.



"Ситуация сильно изменилась по сравнению с началом XXI века. Тогда в брак вступали чаще всего как раз в возрасте от 18 до 24 лет. Сегодня мы видим, что показатели совершенно другие", - отметила руководитель ЗАГСа.



Она также сообщила, что самый возрастной брак был заключён с мужчиной в возрасте 93 лет, и с жениной в возрасте 88 лет. Также зарегистрировала отношения пара, где жениху был 91 год, а невесте 67 лет. Более 10 пар вступили в брак в возрасте 16-17 лет.



Кроме того, в отчётный период было сделано более 13,5 тысяч записей о расторжении брака. Разводились чаще всего мужчины 40-49 лет и женщины в возрасте 25-39 лет. Реже всего разводились после 60 лет и старше. Такая тенденция сохраняется на протяжении многих лет.



Также Краснова отметила, что 8 июля 2018 года (в воскресенье) ЗАГС будет работать для желающих заключить брак в день Петра и Февроньи и 15 апреля (воскресенье) для планирующих свадьбу в праздник Красной Горки.



Напомним, что в 2016 году было заключено 21 565 браков (снижение на 15,5% по сравнению с 2015 годом). Как отметила Ольга Краснова, средний возраст вступающих в брак за последние пять лет не меняется и составляет 25-35 лет. В отчетном периоде также было зарегистрировано 13 144 разводов (что на 1,8% меньше, чем в 2015 году).