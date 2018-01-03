Комитет по транспорту ЗС НО одобрил освобождение РЖД от налога на инфраструктурные объекты ВСМ Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области одобрил освобождение РЖД от налога на инфраструктурные объекты высокоскоростной магистрали (ВСМ). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 15 января.



Проект изменений в закон "О налоге на имущество организаций" членам комитета представил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Николай Мамонов. По его словам, распространить действие закона предлагается на период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2024 года.



"Это дело нужно и важное, но очень бы хотелось, чтобы при формировании стоимости проездных документов железная дорога, которая является инициатором законопроекта, как-то учитывала те льготы, которые она получит", - отметил Андрей Тарасов (фракция "Единая Россия").



Депутаты одобрили законопроект и рекомендовали региональному парламенту принять его в двух чтениях.



Напомним, под инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта предлагается определить технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, здания, сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающие движение поездов со скоростью более 200 км в час. Льгота будет предоставляться в отношении объектов, созданных после 1 января 2018 года.



Напомним также, что ГЖД надеется на начало строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород в 2018 году.



Проектирование ВСМ на участке от Москвы до Нижнего Новгорода ранее планировалось завершить в январе 2016 года. Однако оно завершилось лишь в 2017 году. Победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ в апреле 2015 года признан консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.



В начале реализации проекта предполагалось, что ВСМ до Казани будет построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но уже в 2014 году в РЖД завили, что к ЧМ удастся довести высокоскоростную магистраль только до Нижнего Новгорода, однако потом и эти планы были сорваны.



По предварительному проекту, в Нижнем Новгороде разместят два вокзала ВСМ: в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах. Доехать от Нижнего Новгорода до столицы можно будет за полтора часа.