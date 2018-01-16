Нижегородская Дума планирует рассмотреть 17 января вопрос о вынесении на слушания предложения по уменьшению кворума Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума планирует рассмотреть 17 января вопрос о вынесении на слушания предложения по уменьшению кворума. Проект решения Гордумы имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

В повестке сегодняшнего заседания значится вопрос о назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода. При согласовании со стороны Гордумы слушания пройдут 19 февраля в 14:00 в зале заседаний администрации города.

Среди изменений в Устав областного центра – правки, касающиеся кворума. Если на сегодняшний день заседание Гордумы правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от установленной численности депутатов (не менее 32 из 47. – прим. НИА "Нижний Новгород"), то в случае принятия соответствующего решения Гордумой для кворума будет достаточно половины депутатов (не менее 24).

"Большинством в две трети голосов депутатов принимаются решения о принятии Устава Нижнего Новгорода, о внесении изменений в него, об удалении главы города в отставку, о самороспуске городской Думы Нижнего Новгорода", - говорится в документе.

В остальных случаях для принятия решения законным будет достаточно половины голосов.

Напомним, что последний раз кворум в Гордуме был сорван около шести лет назад – в апреле 2012 года. Вопросы, которые должны были рассматриваться на этом заседании, касались исполнения бюджета города, внесения изменений в генплан и изменений границ областного центра. Срыв кворума политологи, в частности, связывали "с неудовлетворенностью тем, как городские власти решают индивидуальные бизнес-запросы депутатов".

Напомним также, что сегодня планируется избрать главу Нижнего Новгорода. Так как вышеназванные правки могут быть приняты не раньше слушаний 19 февраля, кворум пока остается прежним – две трети от общей численности "народных избранников". Ранее сообщалось, что в феврале Гордума планирует избрать председателя.