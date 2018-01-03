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Политика

Нижегородская Дума планирует избрать председателя в феврале 2018 года

12 января 2018 17:56  [142] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума планирует избрать председателя в феврале 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в депутатском корпусе 12 января.

По словам собеседника агентства, назначать после избрания главы города 17 января 2018 года еще одно январское заседание Думы не планируется.

"Выборы председателя намечены на февраль текущего года", - рассказали в Думе.

Напомним, что с декабря 2017 года полномочия председателя Гордумы исполняет Елизавета Солонченко. Она была главой Нижнего Новгорода с июня прошлого года, до перехода города на одноглавую систему управления (когда глава города является главой администрации, – прим. НИА "Нижний Новгород").

Избрание главы Нижнего Новгорода состоится 17 января 2018 года. В конкурсе по выборам мэра сегодня приняли участие депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

В итоговый список кандидатов вошли Панов и Кошелев.

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