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17 января 2018 12:39  [514] Владимир Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ
Политика

Владимир Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ

17 января 2018 12:39  [514] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Владимир Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ. Об этом он заявил журналистам после своего избрания главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

По его словам, заявление подано утром 17 января. "В соответствии с регламентом оно будет рассмотрено",- заявил Панов.

Напомним, что депутат Госдумы РФ Владимир Панов избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года. По итогам тайного голосования депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.

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