"Роман Кошелев, вероятнее всего, является техническим кандидатом от партии власти", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Роман Кошелев, вероятнее всего, является техническим кандидатом от партии власти", - заявил НИА "Нижний Новгород" руководитель филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Евгений Семенов, комментируя итоги выдвижения кандидатов на пост главы Нижнего Новгорода.

9 января 2018 года в 17:00 завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по избранию мэра. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выдвинул депутата Госдумы РФ, единоросса Владимира Панова, фракция ЛДПР в Гордуме - председателя комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии Владислава Атмахова, группа депутатов - главу администрации Шахуньи Романа Кошелева. Начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов принял решение стать самовыдвиженцем.

По мнению политолога, карьерный путь сити-менеджера Шахуньи, члена "Единой России" Романа Кошелева (он дважды – в 2005 и 2015 годах – избирался главой Шахуньи, – прим. НИА "Нижний Новгород") указывает на то, что он является "скорее всего, техническим кандидатом от партии власти".

"При это Кошелев довольно уверенно чувствует себя в должности главы администрации Шахуньи, и если бы не кандидатура Панова, его вполне можно было рассматривать как реального кандидата", - подчеркнул Евгений Семенов.

На вопрос корреспондента НИА "Нижний Новгород" о том, почему своего кандидата на пост мэра не выдвинула фракция "Единой России" (таким правом воспользовалась только фракция ЛДПР, – прим. НИА "Нижний Новгород"), политолог предположил, что это может быть связано с недостаточным доверием к единороссам в действующем составе Гордумы со стороны нового руководства области.

"Представители этой фракции не раз голосовали с нарушением партийной дисциплины. Достаточно вспомнить выборы главы города в 2015 году, когда фракция "ЕР" приняла решение голосовать за Дмитрия Краснова, а главой города в итоге был избран Иван Карнилин", - отметил Семенов.