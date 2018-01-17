Вопрос о лишении нижегородских депутатов права согласовывать заместителей главы администрации вынесен на слушания Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Вопрос о лишении депутатов нижегородской Думы права согласовывать заместителей главы администрации вынесен на слушания. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 19 февраля в 14:00 в зале заседаний администрации города. Правки в Устав в основном связаны с переходом города на одноглавую систему управления. В частности, из компетенции Гордумы планируется исключить согласование кандидатур на должности первого заместителя и заместителей главы администрации Нижнего Новгорода.

Правки, предполагающие наделение таким правом Гордуму в отношении заместителей главы города при одноглавой системе, в проекте решения не предусмотрены, и как пояснили НИА "Нижний Новгород" в Гордуме, делать это в дальнейшем не планируется.

Напомним, что сегодня депутат Госдумы РФ Владимир Панов был избран главой Нижнего Новгорода. Он стал главой города при одноглавой системе управления – в его прямом подчинении будет находиться администрация, а не Гордума, как это было при двуглавой системе.

Напомним также, что на слушаниях 19 февраля будет рассмотрен вопрос по уменьшению кворума. Если на сегодняшний день заседание Гордумы правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от установленной численности депутатов (не менее 32 из 47. – прим. НИА "Нижний Новгород"), то в случае принятия соответствующего решения Гордумой для кворума будет достаточно половины депутатов (не менее 24).