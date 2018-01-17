Гордума назначила слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода на 19 февраля Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума назначила слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода на 19 февраля 2018 года. Такое решение депутаты приняли на заседании 17 января 2018 года.

Публичные слушания пройдут 19 февраля в 14:00 в зале заседаний администрации города. Правки в Устав в основном связаны с переходом города на одноглавую систему управления.

Согласно предлагаемому на слушания документу, глава города избирается из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. В случае досрочного прекращения полномочий главы Нижнего Новгорода избрание нового осуществляется не позднее чем через полгода. При этом, если до истечения срока полномочий Гордумы осталось менее шести месяцев, избрание главы осуществляется в течение трех месяцев.

Правки также предполагают право главы Нижнего Новгорода на отклонение правового акта Гордумы и возвращения его в течение десяти дней с мотивированным обоснованием отклонения. "Если глава отклонит нормативный акт, он вновь рассматривается Думой. Если при повторном рассмотрении документ будет одобрен в ранее принятой редакции не менее двух третей от установленной численности депутатов, он подлежит подписанию главой города в течение семи дней и обнародованию", - говорится в документе.

В связи с разделением должности главы города и председателя Гордумы (полномочия председателя сейчас исполняет Елизавета Солонченко, избрать председателя планируется в феврале. – прим. НИА "Нижний Новгород") отчасти меняется порядок его назначения и отрешения от должности.

"Председатель избирается на срок полномочий Думы города большинством голосов от установленного числа депутатов (не менее 24 голоса. – прим. НИА "Нижний Новгород"). Кандидатуры на должность председателя выдвигаются фракциями в городской Думе, а также группами депутатов, составляющими не менее одной трети от установленной численности (на должность его заместителя кандидатуры выдвигают те же субъекты, а также сам председатель. – прим. НИА "Нижний Новгород"). Полномочия председателя могут быть досрочно прекращены по решению Думы, принятому большинством голосов депутатов по результатам открытого голосования: в случае досрочного прекращения им полномочий депутата, на основании личного заявления о сложении полномочий, по инициативе главы Нижнего Новгорода, фракций в Думе, группы из не менее 16 депутатов", - говорится в документе.

Из компетенции Гордумы планируется исключить согласование кандидатур на должности первого заместителя и заместителей главы администрации Нижнего Новгорода. Правки, предполагающие наделение таким правом Гордуму в отношении заместителей главы города, в проекте решения не предусмотрены.

На слушания также планируется вынести вопрос по лишению депутатов права выйти из фракции, если они избраны в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией. Кроме того, к вопросам местного значения города планируется отнести: утверждение правил благоустройства территории города, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

Также среди предлагаемых изменений в Устав областного центра – правки, касающиеся кворума. Если на сегодняшний день заседание Гордумы правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от установленной численности депутатов (не менее 32 из 47. – прим. НИА "Нижний Новгород"), то в случае принятия соответствующего решения Гордумой для кворума будет достаточно половины депутатов (не менее 24).

"Большинством в две трети голосов депутатов принимаются решения о принятии Устава Нижнего Новгорода, о внесении изменений в него, об удалении главы города в отставку, о самороспуске городской Думы Нижнего Новгорода", - говорится в документе.

Напомним, что 20 декабря 2017 года СМИ обратили внимание на то, что при внесении правок в Устав Нижнего Новгорода, касающихся перехода на одноглавую систему управления, был сохранен п.2 ст.38, в котором отмечается, что глава города избирается только из числа депутатов Гордумы. Тогда источник в Гордуме заявил НИА "Нижний Новгород", что менять Устав в части избрания главы города только из числа депутатов до избрания нового мэра не планируется.