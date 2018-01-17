Нижегородский минздрав после закрытия роддома в Воротынце направляет беременных в Лысковский перинатальный центр за 54 км Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский минздрав после закрытия роддома в Воротынце направляет беременных на роды в Лысковский перинатальный центр за 54 км. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона 17 января 2017 года.

По данным минздрава, роддом в Воротынце принимал менее 100 родов в год, также в учреждении отсутствует возможность оказания акушерской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, "что создавало предпосылки к высоким рискам материнских и младенческих потерь".

"С 2018 года потоки беременных на роды перераспределены на Лысковский межрайонный перинатальный центр (плечо доставки - 54 км). В Воротынской ЦРБ продолжат функционировать шесть коек патологии беременных. В экстренных случаях роды будут приниматься на базе Воротынской ЦРБ. Сокращения медицинского персонала в связи с перенаправлением потоков на роды не планируется", - рассказали в ведомстве.

Таким образом, с 1 января 2018 года в трех акушерских отделениях (Ветлужский, Воротынский и Пильнинский районы области) плановые роды приниматься не будут.

"В указанных центральных районных больницах остаются акушерско-гинекологические структурные подразделения, включающие в себя женскую консультацию, койки патологии беременных и гинекологические койки, в том числе дневного пребывания. В экстренных случаях роды могут быть приняты в любой медицинской организации с последующим переводом роженицы в специализированное акушерское отделение. Наблюдение беременных осуществляется в женской консультации по месту жительства, либо в соответствии с учетом права выбора пациентками иной медицинской организации, оказывающей амбулаторную помощь по профилю "акушерство и гинекология", - добавили в минздраве.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует построить семь фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году.