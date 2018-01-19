Нижегородский минтранс рассчитывает получить заключение экспертизы по проекту строительства IV очереди Южного обхода в марте Общество

открытие III очереди Южного обхода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минтранс рассчитывает получить заключение экспертизы по проекту строительства IV очереди Южного обхода в марте 2018 года. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона 21 января.



Согласно информации, строительство участка планируется в полном объеме вести за счет средств федерального бюджета. По проекту стоимость строительства и реконструкции объекта составляет более 23,5 млрд рублей в ценах II квартала 2017 года, строительная длина – 36,1 км (четвёртая очередь – самый протяжённый участок дороги, длина третьей очереди, открытой в сентябре 2016 года, составила 13 км, стоимость строительства – 6 млрд рублей).

Проектная документация на строительство IV очереди Южного обхода разработана ООО "ГЕО-ПРОЕКТ". Планируемая продолжительность строительства – 60 месяцев. По информации ФКУ "Упрдор Москва – Н.Новгород" разработанная проектная документация по объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 442 – км 472 (Нижегородская область)" направлена в ФАУ "Главгосэкпертиза России" для проведения государственной экспертизы. Заключение планируется получить в марте 2018 года.

Как сообщили в министерстве транспорта региона, для начала строительства объекта, помимо положительного заключения госэкспертизы, необходимо издание распоряжения Федерального дорожного агентства (ФДА) об утверждении проектной документации и включение объекта в адресную инвестиционную программу.

Также в региональном минтрансе отмечают, что по итогам проведения государственной экспертизы указанные стоимость, протяженность и срок будут откорректированы.

Напомним, что в ноябре 2017 года ФДА сообщало о том, что федерация не заложила средства на строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода в 2018 году. При этом по словам и.о. министра транспорта и автомобильных дорог области Александра Оборы, начало строительства ожидается именно в этом году. Напомним также, что первоначально федеральное финансирование на строительство данного объекта предполагалось получить в 2017 году.

Напомним, что третья очередь Южного обхода Нижнего Новгорода открылась 14 сентября 2016 года.