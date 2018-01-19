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Политика

Родственники считают преждевременной установку мемориальной доски на доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде

22 января 2018 13:30  [364] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Родственники считают преждевременной установку мемориальной доски на доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде", - заявил НИА "Нижний Новгород" 22 января 2018 года источник, близкий к семье первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года.

В ноябре 2016 года Дума Нижнего Новгорода согласовала установку мемориальной доски в память о Борисе Немцове на д.134 по ул.Агрономической. По словам собеседника НИА "Нижний Новгород", памятная доска на сегодняшний день изготовлена, но семья экс-губернатора региона считает ее установку преждевременной.

"По мнению близких родственников, время для установки еще не пришло, и люди своими действиями могут неоднозначно выражать отношение к его памяти. Не могу сказать, что с этим согласен, но мнение родных необходимо уважать и учитывать в первую очередь", - отметил он.

Напомним, что обвиняемые по делу об убийстве Бориса Немцова были приговорены в июле 2017 года в общей сложности 80 годам колонии.

Напомним также, что Горсовет Вашингтона в январе 2018 года проголосовал за ускорение принятия закона о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова.

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