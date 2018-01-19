Последние новости рубрики Общество
22 января 2018 18:48  [700] Нижегородский минстрой настаивает на создании дольщиками ЖК "Новинки Smart City" НКО для ускорения достройки домов
22 января 2018 18:17  [188] "Мы будем и дальше отстаивать свою точку зрения по парку "Дубки", - Мария Попова
22 января 2018 17:44  [207] Нижегородская епархия повторно подала заявку на строительство религиозного объекта в парке "Дубки"
22 января 2018 17:26  [275] Житель Нижегородской области ждет проведения экспертизы для подтверждения редкой генетической болезни
22 января 2018 17:13  [127] Количество выпавшего 21-22 января снега составило в Нижегородской области до 40% месячной нормы
22 января 2018 16:16  [170] Нижегородцы жалуются на свалку грязного снега на пр. Ленина
22 января 2018 15:55  [1589] Дольщики ЖК "Новинки Smart City" сообщили о готовности инвестора возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций
22 января 2018 15:45  [149] Правительство РФ утвердило стратегию о стремлении "к нулевой смертности на дорогах к 2030 году"
22 января 2018 14:51  [1259] "Туристических гидов нужно выводить из тени, и для этого есть серьезная мировая практика", - Денис Лабуза
22 января 2018 14:41  [196] Нижегородское минэкологии считает необходимым доработать закон о строительстве храмов в парках
Общество

Дольщики ЖК "Новинки Smart City" сообщили о готовности инвестора возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций

22 января 2018 15:55  [1589] Общество
ЖК Новинки SmartCity

ЖК Новинки SmartCity

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Дольщики ЖК "Новинки Smart City" сообщили о готовности инвестора возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций. Информация содержится в пресс-релизе инициативной группы дольщиков жилкомплекса от 22 января 2018 года.

Как отмечается в сообщении, на стройку вместе с представителем нижегородского министерства строительства приехали дольщики и представители потенциального инвестора (ПАО "Орёлстрой"). На стройке был совершен обход и сделана оценка каждого дома.

В ходе осмотра представитель орловской компании выразил готовность достроить квартал на условиях, что к стройке будут подведены необходимые коммуникации, которыми должны обеспечиваться все строительные площадки.

Окончательный ответ о готовности достраивать дома потенциальный инвестор намерен дать 23 января.

Напомним, что 1 декабря министрой области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН" (в которые входит ЖК "Новинки Smart City").

Нижегородское правительство планирует в 2018 году выделить 50 млн рублей на проектирование наружных сетей этого ЖК. По предварительной оценке, на проведение коммуникаций в жилом комплексе требуется 560 млн рублей.

23 ноября состоялась пресс-конференция с представителями обманутых дольщиков, на которой облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в ЖК "Новинки Smart City". Конкретные сроки тогда не назывались.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph