Дольщики ЖК "Новинки Smart City" сообщили о готовности инвестора возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций Общество

ЖК Новинки SmartCity Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Дольщики ЖК "Новинки Smart City" сообщили о готовности инвестора возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций. Информация содержится в пресс-релизе инициативной группы дольщиков жилкомплекса от 22 января 2018 года.

Как отмечается в сообщении, на стройку вместе с представителем нижегородского министерства строительства приехали дольщики и представители потенциального инвестора (ПАО "Орёлстрой"). На стройке был совершен обход и сделана оценка каждого дома.

В ходе осмотра представитель орловской компании выразил готовность достроить квартал на условиях, что к стройке будут подведены необходимые коммуникации, которыми должны обеспечиваться все строительные площадки.

Окончательный ответ о готовности достраивать дома потенциальный инвестор намерен дать 23 января.

Напомним, что 1 декабря министрой области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН" (в которые входит ЖК "Новинки Smart City").

Нижегородское правительство планирует в 2018 году выделить 50 млн рублей на проектирование наружных сетей этого ЖК. По предварительной оценке, на проведение коммуникаций в жилом комплексе требуется 560 млн рублей.

23 ноября состоялась пресс-конференция с представителями обманутых дольщиков, на которой облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в ЖК "Новинки Smart City". Конкретные сроки тогда не назывались.