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Общество

Суд признал незаконными сделки нижегородского депутата Валерия Гельжиниса более чем на 6 млн рублей

27 ноября 2017 13:10  [93] Общество
Валерий Гельжинис

Валерий Гельжинис

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд признал незаконными сделки депутата городской Думы Нижнего Новгорода Валерия Гельжиниса, признанного банкротом как физлицо в 2016 году, более чем на 6 млн рублей. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, 24 ноября 2017 года, суд признал недействительными сделки по перечислениям со счета должника 6,4 млн рублей, произведенными в период с 31 января по 20 апреля 2015 года.

Также суд постановил взыскать с Натальи Гельжинис 5,8 млн рублей в конкурсную массу должника.

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Напомним также, что в октябре текущего года суд вынес предупреждение Валерию Гельжинису по делу о банкротстве.

В августе суд отказал финансовому управляющему Гельжиниса Ренату Насырову в исках о признании сделок по продажей долей в трех ООО незаконными.

В июле суд повторно продлил срок реализации имущества должника – до 11 января 2017 года. Тогда же Насыров заявлял, что Гельжинис "не считает нужным сотрудничать с ним, не отвечает на запросы, его представитель также не идет на контакт".

Ранее ответчик обращался в суд с заявлением об установлении ежемесячных выплат из конкурсной массы в размере 110,8 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил заявление частично и исключил из конкурсной массы прожиточный минимум (9 282 рубля) и ¼ части дохода на каждого из несовершеннолетних детей.

Как сообщалось ранее, конкурсный управляющий оценил имущество Валерия Гельжиниса в 0,7 млн рублей. При этом задолженность депутата составляет более 45 млн рублей.

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