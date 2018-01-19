Бешенство выявлено у собаки в Первомайском г.о. Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бешенство выявлено у собаки в Первомайском г.о. Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл 24 января 2018 года.

Согласно информации, вирус был обнаружен при изучении патологического материала от собаки, контактирующей с человеком. Заболевание было обнаружено на территории Первомайска.

Карантин в связи с выявленным случаем бешенства введен также в д. Крутцы, д. Аксел, д. Конновка, д. Крамзинка, с. Николаевка, п. Пески, п. Пурьев и п. Симанский.

Карантинные ограничения установлены на период до 19 марта 2018 года.

В 2017 году зарегистрированных случаев бешенства среди животных на территории Первомайского района не было.

Напомним, первый случай бешенства в регионе в 2018 году выявлен в Починковском районе.

Напомним также, карантин по бешенству до 29 января действует на территории Пильнинского района и до 21 февраля на территории Вачского района и г.о. Семеновский.

СПРАВКА:

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.