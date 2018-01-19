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Общество

Администрация Нижнего Новгорода не планирует увольнять директора парка Победы Валерия Киселёва

24 января 2018 16:01  [196] Общество
Валерий Киселев

Валерий Киселев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

"На сегодняшний день речь о прекращении трудовых правоотношений с Валерием Киселёвым не идет", - ответили в администрации Нижнего Новгорода на запрос НИА "Нижний Новгород" о позиции муниципалитета и главы города Владимира Панова по ситуации с судом в отношении директора МАУК "Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности" 24 января 2018 года.

Напомним, что контрольно-ревизионное управление (КРУ) горадминистрации требует через суд взыскать с Киселёва 890 тысяч рублей, незаконно, по мнению КРУ, выплаченных сотрудникам музея.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в муниципалитете, "администрация Нижнего Новгорода высоко оценивает творческую и общественную деятельность Валерия Киселева, который трижды становился лауреатом премии Нижнего Новгорода". "Однако, являясь директором музея, Валерий Киселев является должностным лицом и несет ответственность перед работодателем - администрацией Нижнего Новгорода - на основании действующего законодательства РФ и Нижегородской области. Оценка исполнения должностных обязанностей руководителя музея относится исключительно к компетенции администрации города", - подчеркнули в мэрии. На вопрос о позиции главы города Владимира Панова по данной ситуации агентству не ответили.

По информации горадминистрации со ссылкой на результаты проверок КРУ, в ноябре 2017 года и январе 2018 года Валерию Киселеву были объявлены выговоры за нарушение ведения финансово-хозяйственной и кадровой деятельности учреждения, "а именно: нарушение при формировании должностных окладов и надбавок к ним работников, процедуры уведомления работников в связи с сокращением в учреждении, а также за несвоевременное устранение выявленных замечаний".

В администрации отметили, что Валерию Киселеву по представлению контрольного органа в срок до конца 2017 года следовало принять меры к возмещению суммы "нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств". Возмещение могло быть произведено из любых источников финансирования МАУК, кроме средств бюджета города. "Изыскать средства директор МАУК может, скорректировав размер премий некоторых сотрудников", - заявили в мэрии.

"Так, к примеру, в I квартале 2017 года заместитель директора музея получил премию в размере девяти окладов. Его среднемесячная зарплата за восемь месяцев составила 81625 рублей, при этом должностной оклад составляет 19800 рублей. У главного бухгалтера предприятия с 20 единицами в штатном расписании премия за тот же период (первый квартал 2017 года) составила пять должностных окладов, среднемесячная зарплата этого сотрудника за восемь месяцев 2017 года - 71855 рублей. Соотношение размера премии директора, заместителя директора, главного бухгалтера составило 55,3% от общей суммы начисленных премиальных выплат. При этом средняя зарплата остальных работников - 17250 рублей", - говорится в сообщении.

В горадминистрации также рассказали, что территория Нижегородского городского музея техники в перспективе может войти в перечень объектов, которые примут участие в рейтинговом голосовании жителей при выборе проектов общественных пространств до 2022 года в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". "При выборе развития данной территории администрация Нижнего Новгорода будет исходить из мнения нижегородцев", - сказали в мэрии.

Напомним, что 17 января состоялось заседание мирового суда, ответчиком на котором выступал Валерий Киселёв. По итогам заседания, ему вынесли предупреждение за просрочку возвращения в горбюджет 891 тысячи рублей, ходатайство о штрафе было отклонено. Рассмотрение дела о неправомерном расходовании средств продолжится в арбитражном суде региона.

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