Две ассоциации определились с датами рассмотрения вопроса о выходе из них Нижнего Новгорода Политика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Две ассоциации определились с датами рассмотрения вопроса о выходе из них Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по работе со СМИ горадминистрации.

Ранее сообщалось, что администрация города планирует выйти из четырех межрегиональных и международных ассоциаций: "Российский союз исторических городов и регионов", международной ассоциации "Породнённые города", "Международной ассамблеи столиц и крупных городов" и организации "Объединенные города и местные власти".

24 января 2018 года в городской администрации НИА "Нижний Новгород" сообщили, что решение о выходе города из ассоциации "Породненные города" и "Международной ассамблеи столиц и крупных городов" будет рассмотрено в марте и июле 2018 года соответственно. В настоящий момент руководством Нижнего Новгорода ведутся переговоры с дирекцией Российского Союза исторических городов и регионов (РОССИГР) о списании задолженности с города за 2001-2017 годы и о рассмотрении вопроса выхода из состава Союза.

"Нижний Новгород вступил в состав РОССИГР в 2001 году, что подтверждено оплатой членского взноса (также городом был оплачен взнос за 2002 год). В дальнейшем, включая 2016 год, от РОССИГР в адрес Нижнего Новгорода счета на оплату ежегодных членских взносов не поступали, не было приглашений для участия в организационных мероприятиях Союза и сессиях РОССИГР", - рассказали в мэрии.

Евроазиатское отделение всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ-Евразия), в свою очередь, подготовило в октябре 2017 года письмо президента ОГМВ на имя главы администрации Нижнего Новгорода с предложением не выходить из состава организации.

"В связи с отставкой главы администрации было принято решение дождаться выборов нового руководства. Затем готовилось письмо на имя главы Нижнего Новгорода, но работа была приостановлена до выборов нового главы города. После избрания Владимира Панова главой города, письмо будет направлено в Нижний Новгород", - добавили в мэрии.

Напомним, что в феврале 2017 года депутаты и чиновники разошлись во мнениях о целесообразности членства Нижнего Новгорода в межрегиональных ассоциациях. Для выхода из них нужно заплатить долг за три последних года.

В нескольких ассоциациях НИА "Нижний Новгород" подчеркнули, что нижегородская администрация создает прецеденты своим намерением выйти из них.