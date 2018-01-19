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Общество

Торги на право аренды участков под застройку в п. Высоково и по пр. Героев в Нижнем Новгороде не состоялись

25 января 2018 13:38  [176] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Торги на право аренды участков под застройку в п. Высоково и по пр. Героев в Нижнем Новгороде не состоялись. Об этом сообщается на сайте администрации города 25 января 2018 года.

Завтра, 26 января должны были состояться аукционы на право аренды участков в п. Высоково (под малоэтажную застройку) и по пр. Героев (под среднеэтажную). Оба аукциона не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Напомним, что площадь земельного участка по пр. Героев - 4,9 тысяч кв. м. Участок сдается в аренду на 4,5 года. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) составляла 4,4 млн рублей.

Участок площадью 40 тысяч кв. м в п. Высоково выставлялся на торги в пятый раз и на пять лет. Начальная цена - 21,9 млн рублей, что почти на 17% меньше суммы предпоследнего аукциона - 26,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что во второй половине мая 2017 года ООО "СтартСтрой" получило право заключить договор аренды участка под высотную застройку в Сормовском районе.

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