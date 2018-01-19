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Политика

Сергей Баринов переназначен на пост министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области

26 января 2018 13:02  [62] Политика
Сергей Баринов

Сергей Баринов

Фото: Правительство Нижегородской области

Сергей Баринов указом врио губернатора Глеба Никитина переназначен на пост министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области 26 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как пояснили в пресс-службе правительства, переназначенный министр будет занимать должность без приставки и.о.

Напомним, что Баринов был назначен исполняющим обязанности министра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона 10 января 2018 года. До этого он работал на разных должностях в министерстве государственного имущества РФ, Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, а также в подведомственных организациях Госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос". На данной должности он сменил Екатерину Пивоварову.

Переназначение министра осуществляется в связи с изменением структуры регионального правительства, которую Глеб Никитин подписал 15 января 2018 года. Согласно изменениям, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений реорганизовано (образованы министерство экономического развития и инвестиций и министерство имущественных и земельных отношений) и передано замгубернатора, курирующему финансово-экономический блок.

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