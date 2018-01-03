Сергей Баринов и Андрей Бетин сменили Екатерину Пивоварову и Виктора Потапова в нижегородском правительстве Политика

Зал заседаний правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель гендиректора по внутреннему аудиту ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Баринов назначен и.о. министра инвестиций Нижегородской области. Об этом сообщили в облправительстве 10 января 2018 года.

Согласно информации, он приступил к обязанностям с сегодняшнего дня.

Также в региональном кабмине сообщили, что должность руководителя управления делами занял Андрей Бетин.

Напомним, врио губернатора Глеб Никитин подписал заявления об уходе министра инвестиций Екатерины Пивоваровой и руководителя управления делами облправительства Виктора Потапова по собственному желанию.

Как сообщалось ранее, Никитин намерен утвердить новую структуру нижегородского правительства в 2018 году.

Глеб Никитин был назначен врио губернатора 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. До конца 2017 года в региональном кабмине произошло три изменения. Ушел руководитель пресс-службы Роман Скудняков, министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода (после отставки сити-менеджера Сергея Белова и его зама Сергея Миронова), а его место занял Вадим Власов.

Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ.

СПРАВКА:

Сергей Анатольевич Баринов родился в 1976 году в Москве. Получил три профильных высших образования. Кандидат наук, имеет степень МВА. С 1999 по 2014 год работал на разных должностях в Министерстве государственного имущества РФ и в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. Также возглавлял структурные подразделения холдинговых компаний Госкорпорации "Ростех". С 2015 года руководил Управлением госимущества Роскосмоса, с 2016 являлся заместителем генерального директора по внутреннему аудиту ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Госкорпорации "Роскосмос".

Андрей Анатольевич Бетин родился в 1980 году. Получил два высших образования, имеет степень МВА. Работал первым проректором по инновациям и взаимодействию с индустриальными партнерами МГТУ "СТАНКИН", заместителем генерального директора инжиниринговой компании ООО "Трансинжиниринг" (в составе холдинга Группа "Сумма"), руководителем ОАО "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности" (при Минпромторге России), заместителем генерального директора АО "Станкопром" (холдинговая компания – системный интегратор российской станкостроительной отрасли, входит в ГК "Ростех").